Dortmund et Axel Witsel s’inclinent face à Bochum malgré un triplé d’Erling Haaland

Malgré un triplé d’Erling Haaland, le Borussia Dortmund s’est incliné 3-4 contre Bochum samedi après-midi dans un match débridé comptant pour la 32e journée de Bundesliga. Mené 0-2 après huit minutes de jeu, le BVB était devant à dix minutes du terme avant d’encaisser deux buts en quelques secondes. Dortmund comptabilise 63 points et n’est pas encore assuré mathématiquement de terminer deuxième.

Axel Witsel, sur la pelouse pendant 87 minutes, faisait son retour dans le onze de base, contrairement à Thorgan Hazard et Thomas Meunier, toujours convalescents. Le Diable Rouge et ses coéquipiers allaient vivre un début de rencontre cauchemardesque en encaissant deux fois dans les premières minutes, des œuvres de Polter (3e, 0-1) et Holtmann (8e, 0-2).

Haaland réduisait la marque sur penalty (18e, 1-2), avant de ramener les siens à égalité à la demi-heure, toujours sur penalty (30e, 2-2). Peu après l’heure de jeu, le Norvégien plantait sa troisième rose sur une passe de Marco Reus (62e, 3-2). Le 21e but de la saison du Norvégien permettait au BVB de prendre l’avance et de la conserver jusqu’à dix minutes du terme, moment choisi par Locadia pour remettre les siens dans la rencontre (81e, 3-3). Dans la foulée, Bochum obtenait à son penalty et Pantovic ne se faisait pas prier pour redonner l’avantage aux visiteurs (85e, 3-4).

Dans le même temps, Wolfsburg, privé de Sebastiaan Bornauw pour une blessure au dos, a partagé (1-1) sur la pelouse de Stuttgart et d’Orel Mangala, sur le banc toute la rencontre. Casteels était titulaire pour Wolfsburg, contrairement à Lukebakio et Vranckx, remplaçants. L’ancien Malinois est entré en jeu à la 72e minute.

Dedryck Boyata et le Hertha Berlin ont également fait 1-1 sur la pelouse de l’Arminia Bielefeld, dans l’affiche de bas de tableau.

Au classement, Stuttgart, seizième avec 29 unités, occupe la place de barragiste juste derrière le Hertha Berlin, premier non-relégable avec 33 points. Wolfsburg est douzième (38 pts).