Dortmund – Bayern : Meunier et Thorgan Hazard face Mané and co (Direct commenté 18h30)

Le Borussia Dortmund accueille le Bayern Munich ce samedi à l’occasion de la neuvième journée de Bundesliga. Cette rencontre entre le troisième et le quatrième du championnat allemand est à suivre en direct commenté dès 18h30.

Après un départ canon en Bundesliga, avec trois victoires et 15 buts inscrits dont 6 contre Francfort et 7 à Bochum, le Bayern Munich a alterné le chaud et le froid, partageant notamment à trois reprises et subissant une courte défaite sur la pelouse d’Augsburg. Les Bavarois se sont néanmoins bien repris avec un succès éclatant face au Bayer Leverkusen (4-0) la journée précédente et une large victoire face au Viktoria Plzen (5-0) en Ligue des Champions.

Face au Bayern, un Borussia Dortmund qui s’est déjà incliné trois fois cette saison en Bundesliga. Malgré ces 3 défaites, les Borussen comptent le même nombre de points que le champion en titre bavarois. Thomas Meunier devrait être titulaire pour ce choc alors que Thorgan Hazard devrait une nouvelle fois s’asseoir sur le banc de touche. Le vainqueur de ce duel prendrait la tête de la Bundesliga en attendant les résultats de Fribourg (2e) et de l’Union Berlin (1er), qui jouent dimanche.