Dortmund bat Augsburg avec un doublé de Haller et s'offre la tête de la Bundesliga à une journée de la fin

En s'imposant 0-3 en déplacement à Augsbourg, Dortmund a profité de la défaite du Bayern Munich, la veille, pour prendre la première place du classement de la Bundesliga à une journée de la fin de la saison. Au terme de la 33 journée, le Borussia compte 70 points, deux d'avance sur le Bayern. Chez les vainqueurs, Julien Duranville est resté sur le banc et Thomas Meunier était absent. Lors de la dernière journée le 27 mai à 15h30, Dortmund reçoit Mayence et le FCB se déplace à Cologne.

Dortmund a patienté longtemps avant de trouver la faille parce qu'il a trouvé sur son chemin un Koubek, qui s'est mis en évidence à plusieurs reprises. Le gardien tchèque a réussi des prouesses devant Mats Hummels (20e) et Julian Brandt (33e); Même après l'exclusion de Felix Uduokhai (38e) pour une faute sur Donyell Malen, les Borussen ne sont pas parvenus à surprendre Augsbourg notamment parce qu'ils étaient brouillons au moment de clôturer leur actions. En seconde période, Le BVB a assiégé littéralement la surface de réparation adverse et Sébastien Haller lui a donné l'avance sur un mauvais renvoi de Maximilian Bauer (59e, 0-1). L'attaquant ivoirien a assuré la victoire sur le rebond d'un ballon de Marco Reus repoussé par Koubek (84e, 0-2) et Brandt a encore alourdi l'addition dans les derniers instants (90e+4, 0-3).