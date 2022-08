Dortmund, avec ses deux Belges, bat le Hertha Berlin, Casteels et Wolfsbourg battus par Leipzig

Thorgan Hazard et Thomas Meunier sont tous deux entrés au jeu lors de la victoire 0-1 de Dortmund face au Hertha Berlin. Meunier est entré à la 61e minute alors que Thorgan Hazard a foulé la pelouse à la 86e minute. Dodi Lukebakio, titulaire, est sorti à la 75e minute. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Anthony Modeste (32e). Dortmund est cinquième de Bundesliga avec 9 points alors que le Hertha est coincé à la 17e place avec une seule unité.

Koen Casteels et Wolfsbourg ont été battus 2-0 face à Leipzig, un doublé de Christopher Nkunku (5e sur pen et 90e). Sebastiaan Bornauw est resté sur le banc alors qu’Aster Vranckx n’était pas sélectionné. Wolfsbourg est quatorzième de Bundesliga avec 2 petits points alors que Leipzig remporte sa première victoire et est 10e avec 5 points.