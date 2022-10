Dortmund arrache le partage à la dernière seconde contre le Bayern dans une fin de Klassiker à couper le souffle

Dortmund a arraché le partage in extremis dans le Klassiker de Bundesliga face au Bayern Munich. Anthony Modeste a été le héros du BVB alors que les Bavarois ont galvaudé (2-2).

Dortmund compose sans ses deux Belges, Thomas Meunier étant empêché pour des raisons personnelles alors que Thorgan Hazard s’assied sur le banc. La première mi-temps ne répond pas aux standards habituels du Klassiker, les deux équipes accumulent le déchet et voient leur agressivité sanctionnée de cartons jaunes. Jamal Musiala est le premier détonateur de la rencontre. Le milieu offensif allemand sert Leon Goretzka en retrait, lequel décoche une frappe imparable hors de portée du gardien Alexander Meyer (0-1, 33e).

Après le repos, c’est encore Goretzka qui anime les débats. Sur un superbe appel en profondeur, il remise de la tête pour un Sadio Mané confus devant le but, qui manque le break. Ce que Leroy Sané ne manque pas. Servi par un Jamial Musiala auteur d’un doublé d’assists, il place une frappe déroutante sur laquelle Meyer doit cependant mieux faire (53e, 0-2).

L’espoir renaît cependant via Youssoufa Moukoko. A la réception d’un centre en retrait d’Anthony Modeste, monté au jeu, il redonne via au Signal Iduna Park (74e, 1-2). D’autant que mois de dix minutes plus tard, Kerem Adeyemi offre un centre quatre étoiles au même Modeste. L’ancien attaquant de Cologne avait l’égalisation au bout du pied. A l’entrée des arrêts de jeu, Thorgan Hazard entre sur la pelouse alors que le Bayern est réduit à dix suite à l’exclusion de Kingsley Coman.

Au fin fond du temps additionnel, Schlotterbeck trouve Anthony Modeste au deuxième poteau pour une égalisation qui fait exploser le stade du BVB. Les deux équipes se quittent dos à dos et se jaugent au classement (16 points) derrière les surprises que sont l'Union Berlin et Fribourg.