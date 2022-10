Dort-on vraiment mieux avec la technique du Mouth Taping, comme le prétendent les TikTokeurs ?

Dans des vidéos publiées sur le réseau social chinois, des TikTokeurs présentent les bienfaits de cette technique qui consiste à se scotcher la bouche avec du papier collant avant d’aller se coucher. Selon eux, respirer uniquement par le nez permettrait un sommeil plus réparateur et limiterait les ronflements. De plus, la respiration nasale ferait baisser l’anxiété, donnerait une meilleure mine et plus d’énergie.

Cette astuce débute sur un premier constat : les humains doivent respirer principalement par le nez. La respiration buccale peut entraîner des infections. Les bactéries peuvent s'installer et causer des caries, infecter les gencives. De plus, les amygdales peuvent enfler, ces dernières n’étant pas équipées pour filtrer efficacement l’air inspiré par la bouche.