Dorothée, l'amie des enfants et des parents

Dorothée est née Frédérique Hoschedé le 14 juillet 1953 à Paris. Elle grandit auprès de ses parents et de son frère Jean-François. Son père lui dispense des cours d’histoire tout en musique, au piano. L’élève est tellement assidue et compétente qu’elle finit par dépasser le maître et obtient à l’âge de 11 ans, le 3ème Prix au concours Pierre Nerini. Elle s’illustre aussi sur les planches. En terminale, elle est sélectionnée pour un concours de théâtre inter-lycées. Elle joue dans la pièce " Un caprice " d’Alfred de Musset et est remarquée par Jacqueline Joubert (maman d’Antoine de Caunes) qui fait partie du jury. La productrice de la télévision française, ex-speakerine et présentatrice lui propose de se lancer dans la télévision. Mais la jeune Frédérique refuse la proposition, préférant poursuivre ses études. Sage décision puisque la jeune fille obtient une licence en Anglais.

En 1973, Jacqueline Joubert qui se souvient de la jeune femme et de sa prestation lui propose de rejoindre l’ORTF pour animer " Les mercredis de la jeunesse ". Cette fois, elle accepte et change de prénom. Elle s’appelle désormais Dorothée. Avec l’éclatement de l’office de radiodiffusion-télévision française, Dorothée fait un passage éclair sur TF1 dans les Visiteurs du mercredi mais la chaîne la remercie. L’aventure du petit écran semble se terminer quand sur les conseils de Jacqueline Joubert, et oui toujours elle, elle s’inscrit au concours de speakerine sur Antenne2. Elle le remporte et est engagée sur la chaîne publique en avril 1977. Un an plus tard, elle anime l’émission à destination des enfants : " Récré A2 ". C’est là que le public découvre les premiers mangas japonais mis à l’écran, Goldorak ou Candy, par exemple. L’émission bat des records d’audience et permet à Dorothée de faire ses premiers pas au cinéma dans le film de François Truffaut : " L’amour en fuite ", sorti en 1979. L’année suivante, on la retrouve dans " Pile ou face ", film policier de Robert Enrico. 1980 marque aussi un virement dans la carrière de l’actrice animatrice. Jean-Luc Azoulay à la tête d’AB Production l’incite à chanter. Dorothée sort son premier opus : " Dorothée au pays des chansons ". Elle interprète le générique du dessin animé des studios Disney : " Rox et Rouky ". Elle chante aussi " Hou, la menteuse ", " Pour faire une chanteuse ",… Dorothée tire son épingle du jeu aussi dans la chanson. Elle a décidément tous les talents. Elle devient très rapidement la chanteuse préférée des enfants et des parents. Elle donne des concerts et part en tournée dans la France entière. Les concerts aux allures de comédies musicales affichent à chaque fois : " sold out ".