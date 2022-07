"Dormir moins longtemps mais plus souvent", "le problème, c’est de se réveiller" : la nuit, un piège parfait aux 24H de Spa

Les 24H de Spa-Francorchamps, un évènement aussi exceptionnel qu’exigeant. La prestigieuse course d’endurance, qui souffle sa 74e bougie en ce dernier week-end de juillet, c’est un savoureux mix entre vitesse, stratégie de course, précision… et récupération.

La gestion de la nuit est un élément crucial dans une course d’endurance. Un pilote fatigué et un manque de rythme en début de relais, à ce niveau de compétition, peuvent rapidement coûter de précieuses secondes aux prétendants à la victoire.

"On découvre pratiquement la nuit durant la course. On se base généralement sur l’expérience acquise par le passé et on visionne aussi des images embarquées. Ca permet d’identifier plus ou moins les points de freinage. Ce n’est pas un saut dans l’inconnu, mais oui, c’est particulier", nous confie Charles Weerts, pilote Audi. "En 2019, quand je roulais et que je voyais les feux d'artifice et les lumières des concerts, auxquels j'allais avec mes amis par le passé, je me disais qu'ils s'amusaient bien pendant que j'étais occupé à pousser à fond dans la voiture. La période d'adaptation n'est pas très grande donc ça va. On est concentré sur la course, ce n'est donc pas une grande distraction", sourit le jeune pilote belge de 21 ans.

"Il n’existe pas une préparation spécifique, à part peut-être faire les 25H VW Fun Cup trois semaines avant pour s’entrainer. Une partie de la qualification se déroule de nuit, ça permet une certaine adaptation. J’aime bien rouler la nuit. On a une autre ambiance dans la voiture, dans la pitlane et en piste. C’est une autre course la nuit finalement", ajoute Maxime Martin (Aston Martin).

"Certains pilotes aiment, d'autres moins, embraye Eric van de Poele, recordman de victoires aux 24H de Spa, qui adorait rouler durant la nuit. C'est peut-être un peu physique ou physiologique puisque certains pilotes ont peut-être des yeux plus adaptés à la nuit. Peut-être que l'âge et l'expérience ont une influence aussi. Il faut essayer de ne pas avoir trop de ventilation dans les yeux car ça peut plus les irriter que prévu. Il faut toujours essayer d'anticiper les problèmes. Reposer les yeux, c'est difficile."