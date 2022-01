Dormir dans un cocon avec vue sur... la Grand-Place de Bruxelles

Se réveiller en face de la plus belle place du monde... C'est possible grâce au Cocon installé par Imagine Belgium sur la Grand-Place de Bruxelles. Juliette Grégoire vous présente ce super bon plan insolite.

Il y a des vues qui sont plus imprenables que d'autres. La Grand-Place de Bruxelles fait rêver des millions de touristes. Tout autour se dressent l'hôtel de ville, cafés et boutiques mais il est aussi possible de dormir face à la plus belle place du monde.

C'est le projet façonné par Imagine Belgium, connu pour ses expériences en réalité virtuelle. Mais cette fois, pas de virtuel, vous pourrez vraiment vous endormir avec une vue privilégiée sur la Grand-Place.