Dormir dans un arbre, insolite, non ?

Avis d’Anthony L. de Charleroi :

L’établissement est facile à trouver avec Google Maps et le chemin est indiqué quand vous arrivez dans le hameau. Déjà là vous avez compris que vous étiez dans un coin perdu. Premier contact avec la réception et on reçoit des lampes de poche parce que les chemins d’accès ne sont pas forcément éclairés. Au final des lumières avec détection de mouvement éclairent votre chemin, donc pas de soucis. Et vous vous retrouvez face à la cabane. Dans l’arbre. Littéralement. Vous pénétrez au niveau le plus haut de la cabane, où vous avez une salle de douche avec évier et toilettes. Descendez quelques escaliers pour arriver aux chambres. La chambre parentale est bien disposée avec des fenêtres sur trois murs qui donnent une vue panoramique sur la nature environnante. La chambre pour enfants est composée de deux matelas superposés dans un style de cabane, idéal pour leur imagination. OK, on a vu la pièce d’eau, les chambres, et on se retrouve face à une porte… extérieure. Petite surprise, vous devez prendre un escalier en colimaçon (couvert) pour atteindre le niveau le plus bas composé d’une terrasse et de la pièce de vie salon / salle à manger / cuisine. OK, sympa à première vue. Cuisine équipée, branche d’arbre qui traverse la pièce (et la table) et petite banquette en bois avec quelques coussins pour faire un mini-canapé. Matelas bien épais et lit très très confortable. Zéro lumière à l’extérieur de votre chambre, donc si vous prenez le temps de laisser vos yeux s’habituer à l’obscurité et que le ciel est clair, bonjour les étoiles. Petit tour à la salle de douche avant la mise au lit. Petite, mais fonctionnelle. Douche, évier, miroir, toilette et fenêtre. Toujours un peu perturbant d’avoir une fenêtre "transparente" dans une salle de douche mais rassurez-vous, impossible que quelqu’un vous voit, à moins de grimper dans l’arbre. Voilà la présentation de la cabane si particulière "Trappes et Cachettes". Comme son nom l’indique vous avez effectivement des trappes et des cachettes, mais ça, c’est à découvrir par soi-même.



Pour résumer, je dirais que si vous cherchez la déconnexion totale avec la civilisation et profiter tout de même d’un bon confort questions commodités, cet endroit est pour vous. Vous devez aimer la nature, les arbres en particulier et les animaux. On a croisé tous les soirs quelques fourmis dans la salle de douche et un rongeur s’est régalé de nos biscuits (dans la cuisine) pendant la nuit. Organisez bien votre séjour avec des occupations prévues (visites, promenades, jeux de société, lecture, …) et ça devrait aller. Par contre si l’idée de devoir repasser par l’extérieur (et donc vous rhabillez en conséquence selon la météo) pour aller aux toilettes vous pose un problème, ou si la présence de rongeurs dans la cuisine vous dégoûte, ou si vous souhaitez absolument rester connecté au monde moderne (TV-Internet), oubliez cet endroit, ce n’est pas pour vous…



Pour conclure je dirais que c’est un séjour très ciblé qui ne plaira pas à tout le monde et soyez sûr de votre coup en réservant. D’où mon envie de vous donner quelques informations supplémentaires avec cet avis…