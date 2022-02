Juliette Grégoire vous propose une expérience unique, celle de dormir dans un arbre ! Sans même devoir prendre l’avion, vous pourrez en profiter dans les Ardennes.

Vous avez déjà rêvé de dormir dans un arbre ? Imaginez-vous que dans nos Ardennes belges, à Martilly et plus précisément près de Neufchateau, grâce à un domaine au nom de "Mon lit dans l’arbre", cela est possible. Alors loin de vouloir casser un mythe, c’est bel et bien dans des cabanes que vous dormirez.