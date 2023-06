Dormir comme une marmotte : l’expression est-elle fondée ?

Quand on dit que la marmotte dort beaucoup, est-ce une légende ou vraiment fait-il bon d’être marmotte ? Notre vétérinaire Bénédicte Flament répond à la question dans Le 6/8.

Pour répondre à la question, il faut partir de la base et comparer le temps de sommeil de la marmotte à d’autres espèces. La marmotte dort une moyenne de 18 heures par cycle de 24 heures et principalement entre le crépuscule et l’aube qui sont les deux moments de la journée où elle est la plus active. Ces moments où les prédateurs sont plus calmes lui laissent peu de chance de rencontrer d’autres animaux.

Mais lorsque l’on compare son temps de sommeil à celui d’autres animaux, la marmotte n’est finalement pas une aussi grosse dormeuse :

Koala : 20 heures

Chauve Souris : 19 heures

Python : 18 heures

Chat : 18 heures

Ecureuil : 16 heures

Paresseux : 14 heures

​​​​​​​A titre de comparaison, notre vétérinaire nous informe que la vache et le mouton dorment 4 heures par cycle de 24h, le cheval 3 heures contre 8 heures pour le cochon.