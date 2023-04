Dorian Godon règle Ben Healy dans un sprint à deux et enlève la Flèche brabançonne

Dorian Godon (Ag2r-Citroen) a remporté la 63e édition de la Flèche Brabançonne. Le Français a devancé Ben Healy (EF) dans un sprint un deux au sommet du S-Bocht d’Overijse.



Benoît Cosnefroy, sorti dans le final, offre à la formation française une deuxième place sur le podium. Il vient griller la politesse et la 3e place à son compatriote Rémi Cavagna (Soudal-Quick Step). Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) se classe 7e.



On le savait dès le départ mais c’est un nom inédit qui vient s’ajouter au palmarès. Johan Meens (Bingoal-WB), Sander De Pestel (Team Flanders – Baloise), Rory Townsend (Bolton Equities Black Spoke), Tord Gudmestad (Uno-X) se détachent assez rapidement après le départ de Louvain.



La course est nerveuse, la pluie provoque plusieurs chutent. Greg Van Avermaert, Jason Osbourne et Nick Schlutz sont impliqués. Benoit Cosnefroy se découvre à 63 kilomètres de l‘arrivée dans l’ascension de Hagaard. Arnaud De Lie et les Lotto-Dstny sont attentifs. Florian Vermeersch suivi comme son ombre par Gianni Vermeersch fait forte impression.



Remi Cavagna (Soudal-Quick Step) tente sa chance. Il reprend les échappées et opère une sélection. Le Français et Gudmestad voient ensuite revenir Dorian Godon (Ag2r), Ben Healy (EF), Andreas Kron (Lotto-Dstny), Lukas Erikson (Tudor). Le peloton suit à une trentaine de secondes. Encore deux tours. L’écart monte au-dessus de la minute et Cofidis prend les choses en mains. Mais l’avance du groupe de tête ne faiblit pas et les kilomètres eux défilent.