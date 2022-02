Doria D parle d’hypersensibilité dans son nouveau titre "Hors tempo"

"Arrête de pleurer !", "Tu stresses pour rien…", "Tu prends trop les choses à cœur", "Tu es instable", "Pourquoi tu parles plus ?", "Un jour tu ris, un jour tu pleures"… Si vous êtes hypersensible, comme la jeune artiste Doria D, vous avez probablement déjà entendu ce genre de réflexions. Dans son nouveau titre "Hors Tempo", Doria D met des mots sur ses maux liés à son hypersensibilité.

En 2021, nous vous avions fait découvrir Doria D et son titre "Dépendance" qui a été un énorme carton. La chanteuse néolouvaniste vient de sortir le clip de "Hors tempo", une chanson très intime dans laquelle elle parle ouvertement de son hypersensibilité et de ce qu’elle ressent.

Je me suis longtemps sentie en décalage, incomprise, trop sensible, trop intense, trop tout…

"En grandissant, je me rends compte qu’on est beaucoup, qu’on n’est pas tout seul à être débordé par les émotions. A travers cette chanson, j’ai tenté de mettre des mots sur ces ressentis qui ont bercé mon adolescence, qui me suivent aujourd’hui et qui seront présents tout au long de ma vie. La sensibilité c’est beau…" écrit Doria D sur ses réseaux sociaux à l’occasion de la sortie de "Hors tempo".

20% de la population seraient concernées par l’hypersensibilité et pourtant, les personnes qui sont hypersensibles sont encore très mal comprises. C’est la raison pour laquelle Doria D tenait à mettre cette thématique en lumière. Pour la chanteuse, c’est aussi un moyen pour permettre aux hypersensibles de se sentir moins seuls et pour démystifier l’hypersensibilité auprès du grand public. Il semblerait que Doria D ait trouvé les mots justes. Sur ses réseaux, certains fans de la chanteuse avouent se reconnaître dans les paroles de Doria D : "Merci de mettre des mots sur mon quotidien, on se sent moins seule" ou encore "Tu m’as touchée en plein cœur" peut-on lire sur Instagram.

Pour illustrer cette chanson, Doria D et la photographe et vidéaste liégeoise Juliette Reip, ont décidé de mettre en scène la chanteuse dans une sorte de "bureau des plaintes" ou les gens défilent pour lui exprimer les phrases que les hypersensibles entendent au quotidien : "Tout est tellement compliqué avec toi", "Tu me rends la vie impossible", "ça devient chiant de subir tes crises"…

Doria D prépare son premier album qu’elle sortira en automne prochain. En attendant, le public aura l’occasion de l’applaudir au Botanique (soldout) le 11 mars prochain ainsi que dans de nombreux festivals cet été (déjà annoncé : Ronquières, Scène-sur-Sambre, Les Gens d’Ere, le Feel Good festival et l’Abbaye de Villers-la-Ville) et en France, mais également en première partie de Grand Corps Malade le 2 avril à Forest National.

Pour en savoir plus sur l’hypersensibilité, nous vous recommandons la lecture des deux articles suivants :