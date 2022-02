Doria D joue "Sur ma tombe" en direct dans le Réveil de Tipik

Invitée sur Tipik dans le cadre de la Belgian Music Week, la jeune chanteuse belge Doria D a interprété une version acoustique de son titre "Sur ma tombe", sous le regard bienveillant de l'équipe de la matinale du Réveil de Tipik !

L'une des révélations féminines de 2021 et qui a cartonné avec son single "Dépendance" a également répondu aux questions de Lara, Marco et François sur sa personnalité, ses inspirations, ses envies et ses projets futurs.

Retrouvez également chaque jour de cette semaine, en live chez Sélim et Malou entre 19h et 20h, les artistes belges que l'on écoutera en boucle en 2022 !