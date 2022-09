Doria D est une artiste complète qui compose et écrit ses morceaux. Influencée par Billie Eilish, Lana Del Rey et des artistes de la scène rap francophone tels que Nekfeu et Lomepal, cette jeune Néo-Louvaniste âgée de 20 ans s’inspire de ses expériences de vie pour écrire ses textes. Doria est riche de ses contrastes. Le mélange de ses textes mélancoliques, de sa voix rauque et envoûtante et de ses mélodies solaires ne laisse pas indifférent.