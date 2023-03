"Dopamine dressing" : une garde-robe colorée pour stimuler l'hormone du bonheur.

Selon le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en France, la dopamine est une "substance chimique utilisée comme neurotransmetteur qui produit un état de satisfaction". Un déficit de dopamine serait associé à une baisse de motivation, de la fatigue voire même à des changements d'humeur. Mais rien n'est immuable. Il est tout à fait possible de stimuler sa production de dopamine grâce à l'alimentation, l'activité physique, l'exposition au soleil et même la chromathérapie, la thérapie par les couleurs. Mais cela peut aussi passer par la mode, à travers les couleurs et les imprimés que vous choisissez de porter au quotidien.

Le principe est simple : il suffit de mixer des vêtements ultra colorés, acidulés et vitaminés…

Il est également possible d'associer des imprimés en tous genres, toujours colorés, pour ajouter encore plus de peps à votre tenue du jour. Une explosion de couleurs qui agirait, les modeuses en sont convaincues, sur le moral des troupes.

Si aucune étude scientifique ne met en évidence un lien entre la garde-robe et l'humeur, des chercheurs ont en revanche établi une relation entre la couleur bleue et le bonheur. Une étude menée par des scientifiques de l'Université du Sussex, publiée par le Daily Mail en 2009, révèle que le bleu permettrait de stimuler l'hormone du bonheur, de réduire le stress et même d'améliorer la confiance en soi.