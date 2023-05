"Dopamine, comment les applis piègent notre cerveau" : un documentaire instructif sur notre addiction au smartphone

Quels impacts ont nos applications sur nos comportements ? Le documentaire Dopamine, comment les applis piègent notre cerveau explore l'influence des smartphone sur nos humeurs et actions. Un film à voir jeudi 18 mai à 22h15 dans Doc Shot sur La Une et en replay sur Auvio.

Pourquoi passe-t-on de plus en plus de temps sur Instagram, Facebook ou Tiktok ? Pourquoi est-ce si difficile de résister aux notifications de Twitter ou Tinder ? La réponse à chacune de ces questions est la dopamine. Cette molécule du cerveau a un rôle central dans le système de récompense. Elle est, en partie, responsable de l’apprentissage de nouveaux comportements et du développement d’addictions.

Bien connue des entrepreneurs de la tech, la dopamine est au cœur du fonctionnement de nombreuses applications. Les likes de Facebook, les flammes Snap ou le principe général de la notification, reposent sur la libération de ce neurotransmetteur. Mais alors, est-ce que l’on peut enrayer notre système de la récompense en passant trop de temps sur Instagram ? Dans le documentaire Dopamine, comment les applis piègent notre cerveau, des neuroscientifiques et psychologues de Philadelphie, Lille ou Berlin nous expliquent comment nos applis nous rendent accros et les techniques pour échapper à leurs sollicitations incessantes.

