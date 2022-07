Dopamine beauty : un maquillage haut en couleur pour booster son moral.

Il suffit de taper les hashtags #dopaminebeauty et #dopaminemakeup sur TikTok pour découvrir une véritable profusion de couleurs. Ombres à paupières arc-en-ciel ou bicolores, déclinés dans des teintes franches, eyeliner multicolore et paillettes à gogo, semblent avoir envahi le réseau social pour la bonne cause. L'idée ? S'adonner à toutes les fantaisies possibles et imaginables avec des couleurs vitaminées, des tatouages éphémères, des stickers... Bref, on s'amuse. Faites preuve d'inventivité, de fantaisie et d'excentricité.

Et pour les moins audacieuses, il peut simplement s'agir d'augmenter les doses de make-up, qu'il s'agisse de blush, de rouge à lèvres ou de gloss, voire de faire preuve de fantaisie par touches. Vous n'êtes pas obligée d'aller jusqu'à l'ombre à paupières fluorescent mais vous pouvez miser sur un trait d'eyeliner coloré, une bouche gourmande, voire jouer la carte du vernis à ongles ultra flashy pour détourner l'attention sur vos mains. Sur le réseau social chinois, on retrouve d'ailleurs le hashtag "dopamine nails", qui consiste donc à utiliser des teintes pleines de peps sur les ongles pour se sentir mieux. Si avec ça, vous ne boostez pas votre moral pour la rentrée...