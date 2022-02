Dopage : la Grande-Bretagne perd l’argent du 4x100 m des JO de Tokyo

"Je voudrais m’excuser auprès de mes co-équipiers, leurs familles et leurs équipes pour les conséquences que cela a pour eux", a-t-il ajouté. "Je suis désolé que cela leur enlève leur médaille pour laquelle ils ont travaillé si dur et pendant si longtemps, et qu’ils méritent amplement. C’est quelque chose que je vais regretter pour le reste de ma vie".

Kilty, 32 ans, a lui déclaré à la BBC que la perte de la médaille d’argent était pour lui "un crève-coeur".

"Ma motivation tout au long de l’année 2021 était de gagner une médaille olympique et de la donner à mon fils" pour qu’il puisse la montrer à son école. […] "Et je n’ai pas pu le faire, parce qu’au moment où il a commencé l’école, l’annonce est arrivée", a-t-il expliqué.

Concernant les excuses d’Ujah, il a déclaré lui en être "reconnaissant", mais que "les règles sont les règles. Vous êtes responsable de tout ce qui entre dans votre corps", a-t-il estimé.

L’argent obtenu par la Grande-Bretagne lors ces JO de Tokyo, derrière la suprenante équipe d’Italie emmenée par Marcell Jacobs (champion olympique du 100m, ndlr), venait compléter un podium surprenant à l’issue d’une finale disputée sans le grand favori américain éliminé en séries.

La révélation du contrôle positif de CJ "Ujah" juste après les JO de Tokyo, couplée à de mauvais résultats pendant cette olympiade, avait plongé la fédération d’athlétisme britannique dans la tourmente, avec les démissions de sa directrice générale et de son directeur des performances.

Les règles antidopage du Comité international olympique (CIO) et de la Fédération internationale d’athlétisme (World Athletics) prévoient la disqualification automatique de toute équipe de relais si un de ses membres est condamné pour violation des dites règles.

C’est pour l’instant la seule médaille retirée pour dopage à l’issue des JO de Tokyo, une annonce qui intervient le jour même où la sprinteuse nigériane Blessing Okagbare a elle été lourdement sanctionnée de 10 ans pour dopage, exclue des JO de Tokyo avant les demi-finales du 100m.

Ce n’est pas la première fois qu’une médaille est retirée à un relais 4x100 m en raison du contrôle positif d’un de ses membres : cela avait été le cas chez les hommes en 2008 avec la Jamaïque (or), en 2012 avec les Américains (argent), et, chez les femmes, en 2008 avec les Russes (or). Des médailles ont également été retirées à deux stars du sprint, le Canadien Ben Johnson et l’Américaine Marion Jones.