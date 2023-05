Doowy purge ses maux du quotidien dans son single "Soirées tropicales", qu’il interprète en live

Doowy était l’invité du 8/9 pour son nouveau single Soirées tropicales, qu’il a interprété en live. L’artiste bruxellois nous propose une version accompagnée au piano de son titre qui cartonne sur VivaCité.

Son nom de scène lui vient d’un personnage de la série Malcolm à qui il s’identifiait petit. Pendant des années, il a accompagné Musti et Lost Frequencies sur scène et en studio. Depuis deux ans, Doowy s’est lancé dans une carrière solo qui fonctionne bien, remplit les salles, et qui avait donné naissance à son premier EP Contre-nuit en 2022.

Aujourd’hui, Doowy nous présente son nouveau single Soirées tropicales, qui traite des excès et des états dans lesquels on peut se mettre en soirée.

J’avais envie de mettre en lumière ces soirées où on a besoin de purger tous les maux de la semaine, l’anxiété, le stress qu’on accumule parfois. Souvent ça passe par des soirées peut-être un peu extrême.

Doowy sera également sur scène dans les semaines et les mois à venir, notamment le 23 juillet aux Francofolies de Spa, et avant ça le 13 mai au Rock System Festival de Louvain-La-Neuve. Bien d’autres dates seront annoncées sur ses réseaux sociaux.