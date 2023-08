Doowy aux Fêtes de Wallonie à Namur

En seulement un an, Doowy s’est fait une place sur la scène pop française. Révélé comme "artiste découverte" des radios publiques francophones dès son premier single "L’eau du bain", Doowy séduit tant les médias que le public. Il se produit sur de nombreuses scènes dont un premier concert au Botanique sold out et les premières parties de Hervé et Vianney.

Si les deux premiers singles "L’eau du bain" et "Fragile" dessinaient un univers coloré et plein d’auto-dérision, le succès radio "Te Plaire" présentait une facette plus sombre de l’EP. La suite vient avec "Soirées Tropicales", où Doowy nous plonge dans la disco pop aux influences 70s, sensuelle et nostalgique.