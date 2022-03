Dons et logements disponibles : à Gembloux aussi la solidarité s’organise pour les Ukrainiens

Dans le hall d’accueil de l’hôtel de ville de Gembloux les premiers dons arrivent. "On a pris du nécessaire pour les bébés (lingettes, langes, petits pots de purée) et aussi des vivres non périssable (pâtes, riz, maïs, des conserves, de l’eau)" décrit Elodie en apportant des sacs avec son fils et un ami. "On a fait quelques courses avec les enfants et on vient apporter notre pierre à l’édifice. C’est aussi pour les sensibiliser".

"Les Gembloutois répondent bien à l’appel lancé" explique Benoît Malisoux, coordinateur Planification d’Urgence de la Ville de Gembloux. "Les premiers dons arrivent. Il y a des lampes de poche qui sont fortement demandées par l’ambassade d’Ukraine, de la nourriture, de l’eau. On a aussi reçu des couvertures et des vêtements mais ça, il n’y en a plus besoin. L’ambassade en a déjà reçu suffisamment. Par contre, on recherche toujours des bouteilles d’eau en petits et grands formats, des médicaments, des éléments de premiers secours". Les dons peuvent être déposés à l’accueil de l’Hôtel de Ville de Gembloux, du lundi au vendredi entre 8h30 et 12h00 et 13h45 et 16h00. "On ne connaît pas la durée de la crise donc il n’y a pas pour l’instant de date limite pour apporter les dons". La section locale de la Croix-Rouge s’occupera du transport jusqu’à l’ambassade d’Ukraine à Bruxelles.