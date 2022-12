Dons de sang: le nombre de donneurs diminue pendant les fêtes, mais pas les besoins

Il y a des donneurs réguliers et presque passionnés comme Philippe Légaz, 67 ans. Il a commencé à donner son sang depuis ses 18 ans. Il nous explique en souriant : "J’en suis à mon 503e don. En litres ? Ça doit faire un tonneau de Bourgogne."

À ses 18 ans, un professeur a emmené sa classe dans un centre de prélèvement. Ensuite sa sœur a eu un accident "nous avions le même groupe sanguin et j’ai vu une pochette avec mes initiales dessus. Alors je me suis dit que mon sang avait sauvé ma sœur. Comme motivation on ne fait pas mieux et puis, avant chaque don de sang, il y a une visite médicale et des échantillons de sang sont analysés. S’il y avait le moindre problème de santé, je serais immédiatement mis au courant et, surtout, mon sang sauve des vies".

Mais ça ne suffit pas. Alors Philippe Légaz veut aussi montrer l’exemple et aussi témoigner pour que de nouveaux donneurs franchissent les portes de centres de la Croix Rouge.