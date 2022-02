Donni Davy, la make-up artiste derrière la série "Euphoria"

Que serait la série "Euphoria" sans les looks déjantés, pailletés et colorés de Rue, Cassie, Kat, Jules, Maddy et Lexi ? Pas grand-chose me direz-vous.

Alors que la série HBO touche bientôt à sa fin (le dernier épisode de la saison 2 sort ce lundi déjà, tristesse infinie !) nous avions envie de vous parler de la maquilleuse de la série qui est une artiste extrêmement talentueuse : Donni Davy. Son travail a d’ailleurs été primé par un Emmy Awards en 2020 !

En la suivant sur ses réseaux, on se rend compte que chaque maquillage réalisé sur les actrices de la série, est une création unique qui a été pensée en fonction de la scène à jouer et du caractère de chacun des personnages. "Semblables à la saison dernière, les créations de maquillage proviennent toutes de ce que vivent les personnages", a-t-elle déclaré dans une interview de WWD. "C’est une sorte de glam émotionnel, c’est comme ça que je l’appelle cette saison. L’approche consiste toujours à travailler en collaboration avec les acteurs et à comprendre d’où ils viennent dans une scène ou un épisode particulier et à avoir leur avis sur leur état d’esprit."

Les différents looks sont ensuite préparés sur de superbes story-boards qu’elle partage sur Instagram, pour le plus grand plaisir de ses 508.000 followers.