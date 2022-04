Donnez votre avis avec Opinio !

Opinio permet aux utilisateurs de répondre aux questions de la semaine et de laisser des commentaires. Ils doivent, pour ce faire, télécharger l’application (disponible pour Apple et Android) et répondre à quelques très brèves questions personnelles.

« Toutes ces données sont évidemment anonymes, souligne Sacha Daout. Hors de question de les utiliser à l’antenne. C’est une formalité qui nous permet de tirer des conclusions sur les réponses données et, par exemple, de savoir si les hommes et les femmes ont voté de manière très différentes ou s’il existe des visions radicalement opposées entre les jeunes et les plus âgés. On parle bien de consultation populaire et non de sondage. »

Comment installer cette application gratuite et participer à l'émission? Sacha Daout vous le montre en images :