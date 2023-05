"Donnez lui une banane!" : La Gantoise porte plainte pour des insultes racistes envers Gift Orban sur les réseaux sociaux

La Gantoise a rapporté dimanche des insultes racistes envers son joueur nigérian Gift Orban sur les réseaux. Le club a signalé les messages et va déposer plainte auprès de la police.

"La Gantoise et la KAA Gent Foundation ne cèdent pas au racisme. Ces commentaires de mauvais goût ont été signalés et rapportés aux autorités compétentes. Une plainte suivra auprès de la police", a écrit le club gantois sur Twitter, publiant une photo des commentaires sous une publication du compte Twitter d’Eleven Sports, le détenteur des droits-TV de la Pro League. Arrivé en janvier dernier à Gand, Orban a inscrit samedi le premier but de la victoire 1-2 des Buffalos sur le terrain du Standard pour la 2e journée des Europe Playoffs.