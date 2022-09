Donnez à votre enfant le nom de votre aliment préféré, c'est tendance !

Sur ce point, les Français partagent la même inspiration que leurs voisins anglais. Autrices de l'Officiel des prénoms, fraîchement sorti aux éditions First, Claire Tabarly et Stéphanie Rapoport ont accepté d'effectuer des recherches dans leur base de données afin de vérifier si la tendance de ces prénoms empruntés aux aliments se constatait aussi au pays de Paul Bocuse.

"Nous percevons un net essor des prénoms de la nature de manière générale, comme Iris, Jade, Côme, Loup."

"Il n'y a pas de frémissement autour des prénoms gustatifs ou comestibles", ajoute Claire Tabarly. On notera seulement la naissance d'un très faible nombre de bébés baptisés Honey en France.

En fait, la nourriture et le végétal se rejoignent dans les registres tricolores pour quelques exemples repérés par la spécialiste. Des prénoms comme Marjolaine, Vanille et Cannelle ont effectué un bref retour en 2020, dans une mesure tout de même très limitée. Le premier prénom a été donné 5.058 fois il y a deux ans, le deuxième 1.190 et le troisième 1.111 fois, sachant que pour ce dernier le chiffre peut doubler en raison des variantes avec un "N" en moins ou un "K" à la place du "C".

"Leur succès est relatif. Même le prénom Clémentine est en baisse. Une chose est sûre : si créativité il y a , elle s'exprime plus pour les prénoms féminins avec des idées comme Airelle, Noisette ou Bergamote", explique Claire Tabarly. Pomme, Framboise ou même Cerise sont désormais rarement inscrits dans les listes des parents. Au mieux, Prune constitue le 866e prénom le plus donné depuis 1900.