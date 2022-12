Donner une seconde vie aux sapins coupés pour Noël, c’est possible !

Une manière de fonctionner qui se veut éco-réfléchie et bio : les sols sont protégés sans pesticide, les variétés de sapins changent pour éviter les maladies, des fleurs sont plantées pour favoriser le développement d’insectes… Et la ferme, gérée par Anne-Sophie de Wouters, continue d’innover pour trouver des alternatives dans une réflexion agroécologique.

Le nouveau concept proposé par l’entreprise, c’est de couper le sapin en laissant une branche, la branche la plus basse. Il refera alors un nouveau sapin à partir de la souche. " On coupe juste au-dessus de cette branche de façon que cette branche puisse continuer à faire la photosynthèse et faire le lien avec la racine pour qu’elle reste vivante et qu’elle puisse relancer de nouvelles têtes pour refaire de nouveaux sapins ", explique la gérante au micro de Matélé.

Une expérience testée avec succès en France et qui permet déjà d’observer le développement d’une troisième génération de sapins sur le même pied dans certaines exploitations. Dans le cas de Sapigrange, l’entreprise gagnera les quatre ans de pépinière nécessaires au développement du jeune sapin avant sa plantation en pleine terre.

>> Le reportage de Matélé : " Voilà rassurés ceux qui s’inquiètent de tuer un sapin "