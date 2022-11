Donner un prénom aux vaches augmenterait leur bien-être selon une étude

Bella, Rosette ou encore Daisy, autant de prénoms qui pourraient ravir nos vaches. Et oui, selon une étude, un traitement individualisé de nos amis les bovins augmenterait leur production de lait, la vache ! Bénédicte Flament, vétérinaire, nous éclaire sur le sujet dans Le 6/8.

Nous avions déjà rapporté que les vaches étaient des animaux fascinants à l’intelligence sociale développée. Une autre étude, publiée en janvier 2009, nous apprend qu’une attention particulière prêtée à ces bêtes augmenterait leur bien-être et leur permettrait de produire davantage de lait. Ainsi, vachement rependue depuis de nombreuses années, la persistance de cette pratique qui consiste à donner un prénom aux petites femelles d’élevage à la naissance prend tout son sens.

Cette étude est-elle fondée ?

C’est une étude qui émane du Royaume Uni et les chercheurs de l’Université de Newcastle ont interrogé plus de 516 éleveurs répartis sur le territoire, ce qui représente un échantillon suffisamment représentatif que pour en tirer des conclusions fiables. Et effectivement les conclusions sont assez claires : les vaches laitières qui bénéficient d’un "traitement personnalisé" ont un rendement supérieur (jusqu’à 250 litres de plus par an).

A propos, comment les vaches produisent le lait ?

Pour produire leur lait, la vache doit donner naissance à un veau. Grâce à son système digestif extrêmement performant, elle préserve tous les éléments nécessaires à la production de lait qui proviennent de son alimentation. Ensuite, des différents nutriments sont acheminés jusqu’aux glandes mammaires, irriguées par de nombreux vaisseaux sanguins. En stimulant les tétines, les nerfs de la mamelle transmettent cette information au cerveau et les millions de cellules de la mamelle se mettent alors en marche pour fabriquer le lait.

De manière générale, une vache laitière peut produire en moyenne 20 litres de lait par jour. Cependant, le processus dépendra de nombreux facteurs tels que la race, l’âge, l’état de santé ou le régime alimentaire.