Donner un os à son chien : quels avantages pour sa santé ?

Avantage nutritif : c’est une source de calcium et de phosphore et d’oligo-éléments, et un excellent stimulateur à la mastication et au nettoyage naturel de la surface de la dent. En revanche, si on lui donne un os à moelle qui est relativement gras, il faudra lui en donner des quantités raisonnables. Ou l’éviter si le chien est en surpoids.