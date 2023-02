Donner son sang : un jeu d’enfant que vous pourriez pratiquer dès aujourd’hui

Nous avons suivi Jean. Depuis plus de 25 ans, ce Namurois ne manque aucun rendez-vous au centre de prélèvement du numéro 34 de la rue des Dames Blanches. " Le don ne prend pas beaucoup de temps et surtout on se sent encore mieux après car on a l’impression d’avoir fait quelque chose d’utile. Si j’ai un regret ? C’est de ne pas avoir commencé plus tôt ", explique ce donneur régulier de 65 ans.

Un acte de solidarité partagé par d’autres donneurs qui voient dans ce geste un moyen simple et gratuit de montrer sa solidarité avec la société.

" J’ai eu des témoignages de gens qui me disaient ‘moi, je n’ai rien, je ne sais pas donner de l’argent pour aider. Mais en donnant mon sang, j’ai l’impression de faire un petit quelque chose ", se remémore la doctoresse.

Rapide, efficace et tellement utile, le don de sang est indispensable : " on dit toujours qu'environ sept personnes sur dix auront un jour besoin d'une transfusion sanguine. Donc, sept personnes sur dix ça peut être vous. Ça peut être moi, ça peut être nos proches. Donc on en a besoin. Et malheureusement, une personne sur dix donne son sang. Plus que jamais on a besoin de vous ", conclut Donatienne Poncelet.

Plus d’infos : https://www.donneurdesang.be/