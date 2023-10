Donner son sang, c'est facile et ça peut sauver 3 vies : ce qu'il faut savoir

Le service du Sang de la Croix-Rouge en Belgique a constamment besoin de stocks de poches de sang pour sauver des vies. Et rien jusqu’à présent ne peut se substituer au sang humain. Quatre fois par an, en moins d’une heure, on peut faire un don de sang sous certaines conditions.

Être majeur, peser plus de 50 kg et ne pas avoir de problèmes de santé (par exemple, les diabétiques ne peuvent pas donner leur sang) : voilà les conditions de base pour être donneur.

Il y a aussi des critères qui nécessiteront d’attendre plusieurs mois avant un prélèvement sanguin, comme un retour de voyage, un nouveau piercing ou tatoo, avoir un nouveau partenaire sexuel ou prendre certains médicaments. Mieux vaut consulter la liste sur le site de la Croix-Rouge avant de se rendre dans un point de collecte. Vous pouvez aussi poser vos questions par mail à info@croix-rouge.be ou en appelant le numéro gratuit 0800/ 92 245.

Donner son sang, c’est un acte altruiste et c’est bon de le faire car on peut tou.te.s être amenés à avoir besoin d’une transfusion suite à un accident, une opération, un accouchement… Alors go !