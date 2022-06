Donner à un enfant le nom de famille de sa mère, un acte toujours marginal

La plupart des couples qui se posent la question choisissent souvent de donner leurs deux noms. Celui du père et de la mère. Ou de la mère et du père. L’ordre des deux reste un choix à poser.

Les parents de Célestin ont décidé de céder la première place à Sophie Gérard, la mère, et ce, en toute connaissance de cause. "On sait qu’à l’usage c’est plutôt le premier nom qui va rester. Si le professeur est un peu paresseux et ne donne que le premier par exemple. C’était une façon de marquer le coup, pour nous. Le nom de la mère est tout aussi important que celui du père. C’est important qu’il puisse rester au fur et à mesure des générations."

C’était donc un acte symbolique avec lequel le papa, Jean-Guy Pecher était tout à fait d’accord. "Pour nous, c’était important qu’il y ait une trace du père et de la mère. Il n’y a pas de perte de fierté de ma part de ne pas avoir mon nom en premier. C’est quelque chose de simple. Notre enfant quand lui devra léguer son prénom il choisira."