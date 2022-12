Données personnelles : Meta menacé par de nouvelles amendes d'ampleur en Europe

Le régulateur européen des données personnelles a adopté mardi trois décisions contraignantes qui pourraient mener à des amendes d'ampleur contre le groupe Meta, accusé par une association de défense de la vie privée de contourner la règlementation.

Ces décisions, qui "abordent des questions juridiques importantes", selon un communiqué du comité européen de la protection des données (CEPD), n'ont pas été dévoilées.

Mais elles pourraient remettre en cause la base légale sur laquelle le groupe Meta se fonde pour monétiser via la publicité ses plateformes Facebook, Instagram et Whatsapp.