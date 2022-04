"Donne ta voix pour le climat" : un rapport et des recommandations rédigés par des centaines de jeunes envers les politiques

"Ils ne jouent pas leur rôle !". "C’est du greenwashing encore, on en a marre." "Un pas en avant, trois pas en arrière, c’est la politique du gouvernement. Ça fait des années qu’on essaye que les choses changent par des manifestations, par des actions, etc., et les partis bougent, mais les mesures ne sont pas là et rien ne change alors que de plus en plus de scientifiques disent que c’est la merde."

Donne ta voix pour le climat

Ces phrases sont extraites du podcast "Après nous les mouches" de notre journaliste Myriam Baele. Et on peut les résumer par : les faits sont là, mais pas les actions et ils en demandent. Ils se sont 550 jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui ont pu donner leur avis sur les politiques climatiques. "Donne ta voix pour le climat" était le nom de cette consultation. De leurs échanges et discussions, il en est sorti 85 recommandations envers les politiques. Leur rapport final sort aujourd’hui.