"Donjons et Dragons" : le teaser annonce un film très léger

Durant les années 2000, "Donjons et Dragons" a fait l’objet de plusieurs adaptations cinématographiques qui ont toutes été des échecs. Mais Jonathan Goldstein et John Francis Daley, qui ont déjà bossé ensemble sur "Game Night" et "Vive les vacances", ont décidé de tenter une nouvelle adaptation et le film "Donjons et Dragons : L’Honneur des voleurs" sortira le 23 mars 2023. Chris Pine ("Wonder Woman", "Star Trek"), Hugh Grant ("Coup de foudre à Notting Hill", "Love Actually"), Michelle Rodriguez et Regé-Jean Page ("Les Chroniques des Bridgerton") se partagent l’affiche.