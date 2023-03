"Donjons et dragons", le film qui sort du lot cette semaine pour Cathy Immelen

C’est la grosse sortie de la semaine. Dans le 8/9, Cathy Immelen nous recommande Donjons et dragons : L’Honneur des voleurs au cinéma, un film de fantasy bourré d’humour réalisé par John Francis Daley et Jonathan Goldstein.

Donjons et dragons, c’est l’adaptation d’un jeu de rôle créé dans les années 70. Un jeu très ancré dans la pop culture, dans un univers fantasy, avec des elfes, des magiciens, des ogres, des dragons et autres créatures.

Il avait déjà été adapté plusieurs fois au cinéma, mais sans grande réussite. Enfin cette fois c’est le cas, pour Cathy Immelen. C’est un film très rythmé, sans aucun temps mort, une sorte de mélange de style entre le Seigneur des Anneaux et les Gardiens de la galaxie, avec beaucoup d’action et un humour complètement déjanté au quinzième degré.

Le film parlera aussi bien aux plus petit qu’aux plus grand. Il les immerge dans son univers magique sans que ce soit effrayant, et dans sa quête avec des héros qui doivent lutter contre les forces du mal.

Avec notamment Chris Pine et un Hugh Grant exceptionnel dans son rôle de méchant, Donjons et dragons : L’Honneur des voleurs est un film à aller voir en famille.