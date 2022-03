"Donjon du 13e siècle posé sur l’eau" : le château de Fernelmont est à vendre pour 2,4 millions d’euros (Photos)

Le château se compose première cour autour de laquelle est érigée une ferme : 390 m² habitables et des granges sur environ 700 m². Mais La pièce maîtresse, c’est le château en quadrilatère et son donjon en pierre, datant du 13e siècle. Cette partie (360 m²) est en moins bon état et n’a plus été habitée depuis le 19e siècle.