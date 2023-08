Si le lecteur pense se retrouver au cœur des mines du Pays noir de Charleroi, il se trompe. Même si c’est là que Donato passera la fin de sa vie et qu’il travaillera, c’est bien dans les Pouilles que se déroule la majorité de l’intrigue. Un choix que l’autrice justifie par l’envie de "Trouver, de façon complètement naïve, un endroit où Donato a pu être heureux". C’est donc bien dans son pays d’origine qu’évoluera le lecteur qui se projettera facilement sous le soleil italien et dans les magnifiques paysages de la région grâce aux splendides descriptions d’Eléonore. Toutefois, la dernière partie du livre se déroulera bien en Belgique. Cette partie, plus noire, tentera de décrire autrement les évènements qui y ont pris place. L’autrice se concentre ici sur des aspects plus sociologiques, juridiques et économiques "avec cette idée de s’interroger sur comment ces matériaux composent un visage et comment ce visage y résiste". Et c’est avec un certain décalage que le lecteur découvrira l’histoire de Donato. Un postulat qui semble s’être imposé à l’autrice de par le silence de notre protagoniste. Parce que très taiseux, le point de vue sur Donato se devait d’être extérieur selon l’autrice. Une approche possible grâce au personnage de Clio, sa petite fille, qui fait office de narratrice.

Pour son premier roman, Eléonore de Duve nous livre un vrai travail littéraire d’une extraordinaire inventivité langagière. Une originalité qui peut se montrer déconcertante dans un premier temps. Mais qui permet au lecteur de se projeter dans une histoire magnifique et facile à appréhender. "Donato" sera disponible dès ce jeudi 31 août aux éditions Corti.