Donald Trump veut récuser la juge supervisant son futur procès

La magistrate Chutkan doit présider l’affaire qui vaut à Donald Trump sa troisième (et plus grave) inculpation au pénal, et elle est connue pour avoir sévèrement condamné des partisans de l’ex-président ayant participé à l’assaut du Capitole.

Elle a été désignée de manière aléatoire pour superviser cette affaire judiciaire historique impliquant l’ex-président, inculpé le 1er août pour complot contre l’Etat en lien avec ses tentatives d’inverser le résultat de l’élection de novembre 2020.