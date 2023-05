Le 28 juillet 1998, le président Bill Clinton assurait devant la caméra en s’adressant au peuple américain qu’il "n’avait pas eu de relations sexuelles avec cette femme, miss Lewinsky". Un mensonge qu’il admit quelques mois plus tard, devenu célèbre et qui avait enclenché une procédure de destitution au Sénat, sans pour autant aboutir.

Aujourd’hui, un président qui ment ne semble plus être aussi scandaleux. "Cela montre la dérive d’extrême droite qui s’est produite aux États-Unis, déplore Nicole Bacharan. Cela a un côté : plus c’est gros, plus ça passe. De toute façon, toute une partie de l’électorat est enfermée dans une bulle informative et dans un phénomène sectaire. Donald Trump n’a pas créé cette tendance mais il l’a amplifiée considérablement." Mais la sanction judiciaire éventuelle pourrait faire éclater cette bulle informative et porter un coup d’arrêt à la campagne de Donald Trump.