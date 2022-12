"Donald Trump risquerait la prison à vie s’il était poursuivi", analyse Nicole Bacharan, politologue franco-américaine

Après avoir investigué pendant 18 mois, les membres de la Commission d’enquête de la Chambre des représentants ont entendu de très nombreux témoins, ils ont tenu des auditions publiques qu’on a pu voir à la télévision. "Ils rendent aujourd’hui un rapport qui détaille les actions de Donald Trump pour se maintenir au pouvoir après l’élection de 2020, alors qu’il a perdu cette élection par plus de sept millions de voix."

Les accusations sont donc extrêmement graves

Nicole Bacharan énumère les chefs d’accusation qu’elle qualifie "d’extrêmement graves":

sa responsabilité dans l’émeute du 6 janvier, dont il est, dans le rapport, reconnu le principal responsable,

incitation à l’insurrection,

complot contre les résultats d’une élection des États-Unis,

obstruction à l’action du Congrès — c’est l’action que le Congrès devait faire le 6 janvier, c’est-à-dire reconnaître la victoire de Joe Biden —

des dizaines de plaintes contre les élections sans fondement,

des pressions sur les gouverneurs,

des pressions sur le vice-président.

Mais on est très loin d’une condamnation, précise notre analyste. "Parce que même s’il est poursuivi pénalement, et ça n’est pas encore décidé, l’ancien président a mille moyens, avec ses avocats, de ralentir toute procédure et de soulever plein d’objections, à commencer par invoquer le privilège de l’exécutif, l’immunité présidentielle et évidemment publiquement de se déclarer, comme il le fait depuis très longtemps, victime d’une chasse aux sorcières pour l’empêcher de porter la voix du peuple américain. On peut dire quand même, de toute façon, que son avenir politique semble très compromis"