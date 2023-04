Donald Trump officiellement inculpé : une première aux Etats-Unis

D'après son avocat Joe Tacopina, il ne sera pas menotté lors de son transfert jusqu'à la salle d'audience située au 15ème étage du palais de justice. Avant d'entrer, Donald Trump a promis une courte déclaration devant les caméras, autorisées jusque-là.

Lors de sa comparution qui devrait durer une trentaine de minutes, le juge Juan Merchan lui lira l'acte d'accusation et lui demandera s'il compte plaider coupable ou innocent.

Il devrait ensuite être laissé en liberté, peut-être sous conditions, en attendant l'organisation de son procès à une date ultérieure.

L'homme d'affaires new-yorkais, qui a fait fortune dans l'immobilier et la télévision, a donné ensuite rendez-vous à ses fidèles et ses dizaines de millions d'électeurs pour une conférence de presse depuis sa résidence Mar-a-Lago, en Floride, à 20H15 (00H15 GMT mercredi).Les chefs d'inculpation -- une trentaine selon CNN -- n'ont pas encore été rendus publics et devraient l'être par le procureur de Manhattan qui le poursuit, Alvin Bragg, un élu démocrate: ils seraient liés à des fraudes comptables lors du versement légal en octobre 2016 et au remboursement par la suite de 130.000 dollars à l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels.