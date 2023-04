Les espoirs du candidat républicain à l'élection présidentielle sont-ils réellement douchés ? Que va-t-il se passer suite à l’annonce de son inculpation ? Quelles sont les étapes à venir ?

Analyse dans QR l'actu, avec Serge Jaumain - professeur d’histoire contemporaine à l’ULB et co-directeur d’AmericaS, le centre interdisciplinaire d’étude des Amériques et grand spécialiste des Etats-Unis - et Aurélie Didier, responsable éditoriale du service international à la RTBF.