Donald Trump inculpé pour complot… Et toujours dans la course à la présidence ?

Oui, un inculpé peut être candidat à la présidentielle aux Etats-Unis. Une personne inculpée et condamnée peut, dans certains États américains, perdre son droit de vote mais pas celui de poser sa candidature pour n’importe quelle fonction et d’être élue. La constitution américaine prévoit simplement deux exigences pour être candidat à la présidence : être citoyen américain de plus de 35 ans et résider aux Etats-Unis depuis 14 ans au moins. Afficher un casier vierge n’est pas nécessaire.

Tant qu’un jugement n’est pas rendu, la présomption d’innocence demeure. Et l’homme d’affaires devrait utiliser tous les recours possibles pour retarder une éventuelle condamnation.

Jusqu’ici, les deux premières inculpations de Donald Trump n’ont remis en question ni ses rêves de retour à la Maison blanche ni son assise au sein du Parti Républicain qui pourrait le désigner candidat. Et selon Serge Jaumain, historien spécialiste de l’Amérique du Nord (ULB), cette troisième inculpation ne fera pas exception.

"Donald Trump est largement en tête dans les sondages pour la primaire républicaine" rappelle Serge Jaumain. "On a rarement vu un candidat aussi avancé dans les sondages, il écrase toute la concurrence. Les derniers sondages lui donnent près de 54% pour la primaire républicaine, son plus proche poursuivant est en chute libre, et derrière il n’y a plus personne. On voit mal comment il perdrait cette primaire."

D’autant, souligne l’historien, que les faits sur lesquels se base l’acte d’accusation ont déjà été rendus publics par le rapport de la Commission sur l’assaut du Capitole le 6 janvier 2020 et que cela n’a pas altéré la popularité de l’homme d’affaires : "On sait que ses partisans sont très peu sensibles à ce genre d’accusation et d’inculpation".