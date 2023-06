Donald Trump inculpé : l'ancien président américain parle de mensonges et de chasse aux sorcières

Donald Trump a déclaré lors de son discours au Georgia Republican que ses adversaires essayaient seulement de rendre son retour à la Maison Blanche difficile avec des accusations à visée politique. "Ils ont lancé une chasse aux sorcières après l'autre pour arrêter notre mouvement, pour contrecarrer la volonté du peuple américain", a-t-il également déclaré. "En fin de compte, ils n'en ont pas après moi, mais après vous."

"Les inculpations ridicules et sans fondement du ministère de la Justice manipulées par l'administration Biden resteront dans l'histoire comme l'abus de pouvoir le plus horrible de tous les temps", a encore déclaré Donald Trump. Avant même son discours, l'ancien président avait été accueilli à l'aéroport par une centaine de supporters avec des pancartes indiquant "chasse aux sorcières". Plus tard dans la journée, Donald Trump, qui est en tête dans les sondages républicains, s'adressera également à ses partisans en Caroline du Nord.

37 chefs d'inculpation

"L'inculpation sans fondement dont je fais l'objet par le ministère instrumentalisé de l'injustice du gouvernement (de Joe) Biden figurera parmi les abus de pouvoir les plus terribles de l'histoire de notre pays", a-t-il lancé.

Les deux réunions ont eu lieu trois jours seulement avant sa comparution attendue mardi devant un tribunal fédéral à Miami. Il est accusé d'avoir mis en danger la sécurité nationale des Etats-Unis en conservant des documents confidentiels, y compris des secrets militaires et nucléaires, à son départ de la Maison Blanche.

L'ex-président ne cesse de répéter qu'il est victime d'une cabale politique, s'emportant contre ce qu'il a qualifié d'attaque judiciaire injuste à son encontre.

Parmi les 37 chefs d'accusation contenus dans l'acte d'inculpation rendu public vendredi, figurent une "rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale", une "entrave à la justice" et un "faux témoignage".

La veille, il avait annoncé son inculpation et sa convocation mardi devant un tribunal de Miami.

"Ils m'attaquent car nous sommes à nouveau devant Biden dans les sondages"

L'ancien dirigeant avait réagi à l'annonce de son inculpation via une série de publications sur son réseau Truth Social ainsi que dans une déclaration vidéo diffusée sur Twitter, qualifiant de "dérangé" le procureur spécial en charge de l'enquête, Jack Smith, et dénonçant une ingérence électorale supposément orchestrée par son rival Joe Biden. Ce dernier a indiqué n'avoir "pas parlé" à son ministre de la Justice à ce sujet.

"Ils m'attaquent car nous sommes à nouveau devant Biden dans les sondages, de beaucoup", a assuré Donald Trump, en dépit du fait que les enquêtes d'opinion ne démontrent pas d'avantage clair à ce stade.

Le camp républicain a jusqu'ici globalement resserré les rangs autour de l'ex-président. Le chef républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, dont la relation avec le tumultueux milliardaire n'a pas toujours été au beau fixe, a estimé que son inculpation marquait un "jour sombre" pour les Etats-Unis.

"Moi et tous les Américains qui croient en l'État de droit, nous nous tenons au côté du président Trump", a assuré M. McCarthy.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, son principal adversaire pour l'investiture républicaine, s'est joint aux dénonciations d'un ministère de la Justice supposément "instrumentalisé".