Donald Trump inculpé au pénal : que va-t-il se passer maintenant ?

Politiquement, être condamné n’empêche pas une réélection : les exemples ne manquent pas, y compris en Europe. Mais jusqu’où Donald Trump sera-t-il suivi par les pointures et par les adhérents de son parti ? Perdra-t-il des soutiens en raison de ce procès ? Ou en raison d’autres dossiers judiciaires encore ?

Il y a eu le dossier de l’assaut du Capitole et une condamnation pour des fraudes fiscales de la société familiale Trump Organization. Benoît Frydman ajoute : "il y a aussi et surtout l’enquête sur le dépouillement des votes, au niveau de l’état de Géorgie. Donald Trump y est intervenu personnellement. Dans un enregistrement divulgué par l’ancien ministre de la Justice, par ailleurs Républicain, on entend bien Donald Trump dire qu’il lui manque un certain nombre de voix et qu’il souhaite qu’on les lui trouve."

L’accumulation de ces "casseroles" pourrait détourner des partisans de Donald Trump… Mais aussi, paradoxalement, en conforter. Benoît Frydman relève en effet la capacité de l’ex-président à se poser en victime judiciaire, médiatique ou politique et d’ainsi tirer parti de ses revers :

"Se positionner en victime est un argument qu’il utilise depuis longtemps et qui a du succès. Et il en profite, à chaque fois, pour lever des fonds pour sa défense, ce qui lui donne, en réalité, un trésor de guerre très important pour une campagne présidentielle, et qui est d’autant plus important lorsque des soutiens plus institutionnels lui font défaut. Donc il envoie des e-mails à tous ceux qui le suivent et il demande de verser des fonds. Et jusqu’à présent, ça a toujours produit un excellent résultat financier pour lui, bien au-delà de véritables frais de sa défense."

Cette affaire "Stormy Daniels" en est un exemple parlant. Il se présente en victime d'"une persécution politique et d’une ingérence électorale au plus haut niveau", confronté à un procureur "gauchiste" et "raciste", Alvin Bragg. Et la levée de fonds que Donald Trump a lancée le 18 mars en perspective d’une possible inculpation lui aurait déjà rapporté 2 millions de dollars.