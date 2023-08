Donald Trump inculpé au pénal pour la quatrième fois cette année : "Une majorité d’Américains ne veut pas de délinquant comme président"

G.K. Donald Trump a été inculpé le 1er août de "complot à l’encontre de l’Etat américain", "atteinte aux droits électoraux", ainsi que "complot" et "entrave à une procédure officielle", en lien avec les événements ayant culminé avec l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021. S’agit-il des accusations les plus sérieuses à l’encontre de Donald Trump, au regard de la Constitution ?

N.B : La Constitution n’est pas claire, tout simplement parce qu’elle n’a pas prévu ce genre de cas ! Et rien n’interdit Donald Trump de se présenter, rien ne lui interdit de faire campagne ni d’être élu, même en prison.

Cependant, si Donald Trump est condamné pour "complot contre l’Etat", "rébellion" et "sédition", la justice fédérale pourrait plaider le 14e amendement de la Constitution pour le rendre inéligible. Cet amendement ajouté en 1868, après la guerre de Sécession, stipule que : nul ne pourra être élu celui qui aura pris part à une insurrection ou à une rébellion contre les élus ou les institutions. (L’article 3 du 14e amendement de la Constitution ajoute : "Mais le Congrès pourra, par un vote des deux tiers de chaque Chambre, lever cette incapacité" ndlr).

D’appel en appel, l’affaire finira à la Cour Suprême. Elle portera non pas sur les chefs d’accusation mais sur les violations de ses droits civiques. Mais je doute qu’à terme la Cour Suprême soutiendra Donald Trump, quand bien même il a nommé trois des neuf juges.

Il y a encore beaucoup d’inconnues.

G.K. Donald Trump peut-il aller en prison et être élu ?

N.B : Oui, théoriquement c’est possible, parce que les procès criminels sont assortis de peines de prison et que la Constitution ne l’empêcherait pas d’être élu. Admettons qu’il soit élu alors qu’il est en prison, il y resterait jusqu’au 20 janvier 2025 – jusqu’au départ de Joe Biden – et après avoir prêté serment, il se gracierait lui-même… Tout ça est délirant ! Mais à ce stade, il est difficile de savoir quelle peine il encourt et on ne peut absolument pas imaginer quelle route ça va prendre.

G.K. Donald Trump a plaidé "non coupable" en réponse aux trois premières inculpations : quelle est sa stratégie ?

N.B : Donald Trump ne reconnaît aucun chef d’inculpation. Cela signifie qu’il ira aux procès. Mais vu la gravité des chefs d’inculpation, je ne vois pas comment ces procès pourront lui être favorables…

Cependant, on a deux réalités parallèles qui sont dans une course de vitesse : celle de la justice et celle de Donald Trump. Lui ne se défend pas dans le cadre du droit mais devant l’opinion. Il construit son statut de martyre, en se posant comme représentant d’une certaine Amérique qu’on voudrait faire taire, que les démocrates – qualifiés de communistes, totalitaires – voudraient mettre au pas, etc. C’est de la propagande électorale.

Qui va l’emporter ? C’est là toute la question… Mais je pense que le dernier acte sera politique, plus que juridique : ce sera le verdict des électeurs.