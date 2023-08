Donald Trump face à l’année de tous les dangers

Si sa posture de victime de "persécution d’un opposant politique" fait sourire ses détracteurs, Donald Trump se retrouve, après sa dernière mise en accusation, à la merci d’un calendrier judiciaire incertain qui obère sa campagne pour reconquérir la Maison Blanche en 2024.

L’ex-président républicain de 77 ans, désormais poursuivi au niveau fédéral à Washington et en Floride (sud-est) et par la justice de l’Etat de New York, risque de l’être également bientôt par celle de Géorgie (sud).